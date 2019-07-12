مطب هوائي كاد يتسبب بكارثة جوية

المصدر: البيان الإلكتروني

كاد مطب هوائي شديد أن يتسبب بكارثة جوية لشركة الطيران الكندية (أير كندا) الخميس .

و قالت الشركة إنه تم تحويل مسار إحدى رحلاتها إلى هاواي الخميس بعد مطب هوائي شديد نتجت عنه إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة.

وقالت الشركة إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 كانت تقل 269 راكبا وطاقما من 15 فردا في الرحلة أيه-سي33 من فانكوفر إلى سيدني بأستراليا عندما واجهت "مطبا هوائيا شديدا مفاجئا وغير متوقع بعد قرابة ساعتين من عبورها أجواء هاواي".

وتم تحويل الطائرة إلى هونولولو وهبطت في الساعة 12:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت إيزابيل آرثر المتحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الجمعة إن 37 راكبا نقلوا إلى المستشفيات المحلية وخرجوا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن تسعة من المصابين بقوا تحت الملاحظة الطبية.

ونقل تقرير إعلامي قول راكب "هوت (الطائرة) نحو مئة قدم أو نحو ذلك لأننا جميعا قفزنا حتى سقف الطائرة".