فرنسا تعتقل 43 شخصاً خلال احتفالات الجزائريين بفوز منتخبهم

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت سيدة حتفها وألقت الشرطة الفرنسية القبض على عشرات المشجعين خلال احتفالات أفراد الجالية الجزائرية في مختلف المدن الفرنسية بفوز منتخبهم على نظيره الإيفواري أمس الخميس في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي لمباراة أمس التي أقيمت على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل 1 / 1، ثم نجح المنتخب الجزائري في حسم المباراة وبطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي عبر الفوز بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3.

وفي مدينة مونبلييه، توفيت سيدة وجرى نقل طفلها إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" التليفزيونية أن الحادث وقع عندما كان مشجع جزائري يقود سيارته بسرعة عالية لدى احتفاله بفوز منتخب بلاده، وقد فقد السيطرة على عجلة القيادة وهو ما أدى إلى الحادث، وقد ذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على قائد السيارة.

واحتشد المشجعون في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس وكذلك في مدن أخرى عقب انتهاء المباراة.

وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس" أنه جرى نهب متجرين في الشانزليزيه، حيث تكررت مشاهد تعرضت لها فرنسا خلال الاحتفالات الجماهيرية بفوز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018.

وأشارت "فرانس إنفو" إلى وقوع اشتباكات في 23 مدينة، وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستانير اعتقال 43 شخصا.

وغرد كستانير على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"التخريب والحوادث التي وقعت أمس على هامش احتفالات كأس أفريقيا 2019، لا يمكن قبولها."

ويلتقي المنتخب الجزائري في الدور قبل النهائي نظيره النيجيري بعد غد الأحد، بينما تجمع المباراة الأخرى في المربع الذهبي بين منتخبي تونس والسنغال.