جونسون يتعهد بدعم الدبلوماسيين بعد استقالة سفير لندن بواشنطن

المصدر: لندن - رويترز

تعهد بوريس جونسون، المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا، بدعم الدبلوماسيين البريطانيين في أنحاء العالم واتخاذ نهج قوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا فاز بالمنصب.

وتعرض جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم 23 من الشهر الجاري، لانتقادات لتقاعسه عن دعم السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك بعدما هاجمه ترامب مما دفعه إلى الاستقالة.

وقال جونسون، خلال مناسبة ترتبط بحملته: «يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن علاقتنا بالولايات المتحدة هي أهم واقع استراتيجي في عصرنا الراهن»، لكنه أضاف أنه سبق أن انتقد ترامب، وسيفعل ذلك عند الضرورة. وأضاف: «سوف أدعم دبلوماسيينا الرائعين في أنحاء العالم».

واستقال السفير داروك، الأربعاء، بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب ترامب، بسبب مراسلات مسربة للسفير، في خطوة اتُهم على إثرها جونسون بالتضحية بالسفير من أجل مصالح شخصية.