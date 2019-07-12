المرحلة الأولى من ترحيل مليون مهاجر في أمريكا الأحد

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تعتزم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية شن مداهمات نهاية هذا الأسبوع تستهدف المهاجرين غير المسجلين بهدف ترحيلهم، مع توسيع الرئيس دونالد ترامب نطاق حملته ضد الهجرة غير الشرعية، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ويقول مسؤولون كبار في إدارة الهجرة والجمارك إن بحوزتهم نحو مليون اسم في قائمة أهداف خاصة بحملة المداهمات، التي تم تأجيلها مدة أسبوعين بسبب وجود معارضة داخل الإدارة، بحسب الصحيفة.

ويقول التقرير اإن الحملة المقررة الأحد ستستهدف مبدئياً نحو ألفي شخص من أفراد الأسر المهاجرة غير المسجلين في عشر مدن على الأقل.

وحصلت إدارة الهجرة والجمارك على أوامر ترحيل من المحاكم، ما يسمح لها بالتحرك بسرعة لطرد المهاجرين الذين ربما يعيش بعضهم في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد لبناء حياة لعائلاتهم. وصرح كين كوتشينيللي من دائرة التجنيس والهجرة بأن أوامر قضائية صدرت بترحيل نحو مليون شخص، لكنه أقر بعدم وجود قدرة من ناحية العديد والمرافق لملاحقة هذا العدد الكبير. وأشار كوتشينيللي في حديث إلى الصحفيين في البيت الأبيض إلى أن «المداهمات ستحصل بالتأكيد».

وأضاف: «هناك أوامر ترحيل بحق نحو مليون شخص في هذا البلد، بالطبع ليس هذا ما ستسعى إليه دائرة الهجرة والجمارك، لكن هذا هو مجموع الأشخاص الذين سلكوا سلسلة الإجراءات القانونية الصحيحة».

وتصدر أوامر الترحيل في نهاية قضايا قانونية متعلقة بالمهاجرين، سواء بسبب مخالفات مدنية بسيطة ارتكبوها أو طلباتهم الخاصة للحصول على الجنسية واللجوء. ويتخلف المهاجرون عن الظهور في المحاكم خوفاً من الترحيل، ما يجعل القضاة يصدرون أحكاماً غيابية بحقهم.