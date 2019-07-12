تضرر 7 ملايين شخص من فيضانات «جيانغشي» الصينية

المصدر: بكين - وام

أعلنت السلطات الصينية مقتل 22 شخصاً وتضرر 7 ملايين آخرين من جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع فيضانات بمقاطعة جيانغشي شرقي البلاد منذ مطلع الشهر الماضي.

وذكرت في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» أن الفيضانات أجبرت 594 ألف شخص على النزوح عن ديارهم، وتضرر قرابة 469300 هكتار من المحاصيل، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تقدّر بـ2.3 مليار دولار أمريكي.

ولفتت إلى أنه منذ 6 من الشهر الجاري ارتفعت المياه في أكثر من 29 نهراً، لتتجاوز مستويات تنذر بالخطر نتيجة للأمطار الغزيرة، وشرعت المقاطعة على الفور في اتخاذ العديد من الاستجابات الطارئة، ورصدت 17 مليون يوان لمنع الفيضانات وأعمال الإنقاذ خلال الجولة الجديدة من الفيضانات. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في المقاطعة أن تضرب العواصف الممطرة المنطقة مرة أخرى الجمعة، وستستمر حتى الثلاثاء المقبل.