إيران تهدد أوروبا بالمرحلة الثالثة من الخروقات

المصدر: طهران - وكالات

هددت إيران الدول الأوروبية بأنها ستلجأ إلى المرحلة الثالثة من انتهاك الاتفاق النووي إذا لم تقم أوروبا بتلبية مطالب إيران، في خطوة تصعيدية جديدة من جانب إيران.

نقلت وكالة فارس للأنباء عن برلماني إيراني كبير قوله إنه إذا لم تف الدول الأوروبية بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي فإن بلاده ستتخذ «بقوة» مزيداً من الخطوات لتقليص التزاماتها.

وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني «في حالة عدم تنفيذ أوروبا لالتزاماتها خلال فترة الستين يوماً التي وصلنا إليها، فإن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة بقوة». من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة.