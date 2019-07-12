تحت السيطرة

استبعد قائد القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكوانتر أن تخرج التوترات في الخليج عن نطاق السيطرة. جاء ذلك بعدما محاولة إيران اعتراض ناقلة نفط بريطانية. وقال لوكوانتر لقناة (سي نيوز): «هناك صراع إرادات قائم يظهر في المواقف وردود الفعل والإشارات التي يمكن بين عشية وضحاها أن تخرج عن نطاق السيطرة».

مخاطر

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: «الوضع مقلق جداً، ونرى أن مخاطر حصول مواجهة مباشر ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة، وازدادت أكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث». وأعلن الكرملين أنه «يتابع عن كثب»، مؤكداً أنه متمسّك «بحرية الملاحة من دون شروط في الخليج ومضيق هرمز».

«جريس1»

قالت شرطة جبل طارق إنها ألقت القبض على قبطان ومسؤول ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا، مضيفةً أنها صادرت منها وثائق وأجهزة إلكترونية. وكانت قوة بحرية بريطانية اعتلت الناقلة، في الأسبوع الماضي، قبالة منطقة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقل نفط إلى سوريا.