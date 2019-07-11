ميركل تحيي العلم على كرسي

المصدر: البيان الإلكتروني

جلست المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بشكل استثنائي، على كرسي الخميس أثناء مراسم تحية العلمين الوطنيين مع نظيرتها الدنماركية وذلك غداة نوبة ارتجاف جديدة اثارت اسئلة عن وضعها الصحي.

وجلست ميركل التي ستحتفل الاربعاء القادم بعيد ميلادها الخامس والستين، على كرسي أبيض بجانب رئيسة الحكومة الدنماركية ماتي فريدريكسن التي جلست هي الاخرى على كرسي أثناء مراسم تحية العلمين في ساحة الحكومة الالمانية.

واستمعت السيدتان اللتان بدتا مبتسمتين ومنشرحتين، الى النشيدين الوطنيين تحت اضواء الكاميرات وأعين جمهور تجمع أمام سياج مقر الحكومة.

وبخطوة واثقة استعرضت إثر ذلك ميركل وماتي التشكيلات العسكرية التي ادت لهما التحية.

وكانت ميركل أكدت الاربعاء انها "بصحة جيدة" بعد تعرضها لثالث ازمة ارتجاف في أقل من شهر لدى استقبالها رئيس الحكومة الفنلندية انتي رين.

وقالت بعد ساعة من ارتجافها أثناء مراسم تحية العلمين، "أنا بصحة جيدة ولا داعي للقلق بشأني".

وعزت الحادث إلى رد فعل نفسي متعلق بالقلق الناجم عن أول أزمة ارتجاف قبل أقل من شهر.

وعنونت بيلد أكبر الصحف الالمانية الخميس "الامر (الارتجاف) لا يتوقف" مع صورة لميركل وسط تساؤل وسائل الاعلام عن الوضع الصحي للمستشارة التي تحكم المانيا منذ نحو 14 عاما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الحكومة ان ميركل اجرت فحوصات طبية مكثفة خصوصا فحوصات دم بعد أول ازمة تعرضت لها في 18 يونيو 2019 حين كانت رفقة رئيس اوكرانيا فلودومير زيلنسكي.

وأرجعت حينها سبب الارتجاف إلى تعرضها للتجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في برلين.

وبحسب الصحيفة فان الفحوص لم تظهر اية مشكلة. وكانت ميركل تعرضت لنوبة ارتجاف ثانية في 27 يونيو اثناء تنصيب وزيرة العدل الجديدة.