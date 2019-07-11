مرشحة رئاسة المفوضية الأوروبية تدافع عن اتفاق «بريكست»

المصدر: بروكسل - وكالات

دافعت المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورزولا فون دير لاين، عن اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه تيريزا ماي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27، لكن البرلمان البريطاني رفضه، مشددة على أن بريكست ليس «نهاية» للعلاقات بين لندن وبروكسل. وقالت فون دير لايين: «نعلم جميعاً بأن ما نريده هو بقاؤكم، لكنني أدرك الحقيقة»، وذلك رداً على سؤال لنائب أوروبية بريطانية خلال جلسة استماع لفون دير لايين أمام الكتلة الليبرالية الوسطية في البرلمان الأوروبي «تجديد أوروبا».

ودافعت المرشحة عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2018، لكن البرلمان البريطاني رفضه ثلاث مرات، ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض عليه. وفي أول تصريح لها حول «بريكست» منذ ترشيحها لرئاسة المفوضية، أكدت فون دير لايين: «لدينا اتفاق.. ولدينا البند المتعلق بأيرلندا الشمالية (الذي يهدف إلى تجنب خلق حدود فعلية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية). أعتقد أنه اتفاق جيد، لكن من مسؤوليتكم وواجبكم أنتم أن تجدوا حلاً للمأزق».

وأعربت عن أملها في حصول «تطور إيجابي»، وأكدت أن «الأسلوب» الذي سيحدث فيه هذا الانفصال سيكون «أساسياً». وأضافت: «بريكست ليس النهاية. بريكست بداية علاقات مستقبلية ومن المهم جداً أن يكون تعاوننا جيداً».

وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن أسفهما مراراً لمغادرة المملكة المتحدة التكتل التي كانت مقررة بداية في 29 مارس، وأرجئت إلى 31 أكتوبر.

ويؤكد المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستخرج باتفاق يتم إعادة التفاوض عليه أو بدون اتفاق. ومن المقرر أن تتسلم الرئيسة الجديدة مهامها في الأول من نوفمبر إذا وافق البرلمان الأوروبي على تعيينها في تصويت في جلسته المقررة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.