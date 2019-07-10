ثلوج بحجم البرتقال تصيب 18 شخصاً في إيطاليا

المصدر: د ب ا

أصيب 18 شخصا اليوم الأربعاء إثر سقوط ثلوج في حجم ثمرة البرتقال على بلدة بسكارا بوسط إيطاليا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

واحتاج المصابون، ومن بينهم امرأة حامل، إلى تلقي العلاج في غرفة الطوارئ لعلاج جروح وكدمات، خاصة في الرأس.

وفي شاطئ "ميلانو ماريتيما" على بعد 300 كيلومتر شمال بسكارا، على الساحل الأدرياتيكي، أصيبت امرأة بإصابات خطيرة، كما اقتلعت الرياح الشديدة أشجار صنوبر قديمة.

وأضافت أنسا أنه في بلدية فينافرو بإقليم موليزي بجنوب إيطاليا، تساقطت ثلوج بحجم كرة تنس الطاولة مما تسبب في تضرر أسقف المنازل وتحطم نوافذها فضلا عن تضرر السيارات.