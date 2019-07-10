المئات يتظاهرون ضد ترحيل رجل بمدينة لايبزج الألمانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة الألمانية أن عدة مئات من الأشخاص شاركوا في احتجاج ضد ترحيل أحد المهاجرين في مدينة لايبزج بشرق ألمانيا في وقت متأخر أمس الثلاثاء، تحول إلى عنف بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حوالي 30 شخصًا حاولوا منع الشرطة من تنفيذ عملية الترحيل، وفي النهاية تمكنت الشرطة من اقتياد الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وتجمع حوالي 500 شخص بعد الاحتجاج الأول في مظاهرة أخرى.

وفي حدود الساعة الواحدة والنصف (2330 بتوقيت جرينتش)، رشق المتظاهرون الشرطة بالزجاجات والحجارة، وردت الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل.

وفي تغريدة ، قال السياسي المحلي لحزب الخضر يورجن كاسيك إن الوضع خرج عن السيطرة تمامًا،مضيفا أنه وقعت إصابات.

ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات عن الإصابات أو الاعتقالات.