واشنطن تحذّر تركيا مجدّداً من شراء منظومة أس-400

المصدر: أ ف ب

حذّرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً الثلاثاء من "عواقب سلبية" إذا لم تتخلّ عن شراء منظومة أس-400 الصاروخية الروسية، التي تعتبر الإدارة الأمريكية أنّها تتعارض مع رغبة أنقرة في شراء طائرة الشبح الأمريكية الجديدة من طراز أف-35.

وقالت مورغان أورتيغاس، المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين: إنّ "تركيا ستعرّض نفسها لعواقب حقيقية وسلبيّة إذا قبلت منظومة أس 400. هذه العواقب تشمل المشاركة في برنامج أف-35".

وأضافت أن الدبلوماسية الأمريكية "واضحة للغاية في هذا الصدد".

وكانت الولايات المتّحدة منحت تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في آخر يوليو للعدول عن شراء نظام إس-400 المضاد للصواريخ، كونه يتعارض في رأي واشنطن مع طائرتها الشبح الجديدة أف-35 التي تريد تركيا شراءها أيضاً.

وقال البنتاغون يومها إنّه في حال لم تتخلّ تركيا بحلول الحادي والثلاثين من يوليو عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى أيضاً عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات أف-35.

وبرّرت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرّب على استخدام صواريخ إس-400.

وبحسب البنتاغون، فإنّ واشنطن لن تسلّم أنقرة أيضاً أربع طائرات أف-35 اشترتها لكنّها لا تزال في الأراضي الأمريكية.

وعلى الرّغم من التحذيرات الأمريكية لا ينفكّ المسؤولون الأتراك، وفي مقدّمهم الرئيس رجب طيب إردوغان، يؤكّدون أنهم لا يعتزمون التراجع عن سعيهم لشراء منظومة الصواريخ الروسية.