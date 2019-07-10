إيران تتفاوض مع أحزاب كردية خشية وقوفها مع أمريكا

المصدر: لندن - وكالات

ذكر معارضون من أكراد إيران، أن مندوبين عن النظام الإيراني عقدوا اجتماعات في العاصمة النرويجية، أوسلو، تمهيداً لمفاوضات مع أربعة أحزاب كردية معارضة هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب «كومله» كردستان إيران، والحزبين الآخرين المنشقين عنهما تحت اسمين متشابهين.

وبحسب ما نقله موقع «العربية.نت» من مصادر كردية، فإن المحادثات بين تلك الأحزاب والمسؤولين الإيرانيين، الذين كان من بينهم ضباط مخابرات، تمت على ثلاث مراحل في ألمانيا والنرويج. وقالت المصادر التي لم ترد الكشف عن هويتها، إن إيران هددت بمهاجمة قواعد تلك الأحزاب التي تتخذ من كردستان العراق مقراً لها وتدميرها بالكامل في حال تعرضت طهران لضربة أمريكية واصطفت تلك الأحزاب إلى جانب أمريكا وحلفائها.