نائبان من «حزب الله» على قائمة العقوبات الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على نائبين من «حزب الله» اللبناني.

ويأتي إدراج وزارة الخزانة الأمريكية للبرلمانيين في حزب الله على قائمة الإرهاب للمرة الأولى، إذ سبق لها أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسة في الحزب المدعوم من إيران.

وشملت العقوبات الأمريكية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، إضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.

وكانت الوزارة الأمريكية قد فرضت، العام الماضي، عقوبات جديدة على الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بميليشيات حزب الله. كما شملت العقوبات الأمريكية وقتها القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.

وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله. كما أقرّت واشنطن آلية أمريكية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان إلى حزب الله. وشددت على أنه «يجب عدم التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله اللبناني».