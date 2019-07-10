مقتل جنديين تركيين في هجوم نفذه «العمال» الكردستاني

المصدر: ديار بكر - رويترز

قالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوماً على سيارة تابعة للجيش التركي في جنوب شرق البلاد، أمس، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث، وأضافت أن الهجوم وقع في إقليم هكاري الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران ونفذه المسلحون عن بعد، ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي. وبدأ الحزب تمرده عام 1984 ويطالب بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.