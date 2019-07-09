بومبيو يشكل لجنة للتدقيق في حقوق الإنسان حول العالم

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تشكيل لجنة لتقديم المشورة له بشأن قضايا حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم والدور الذي تلعبه في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال بومبيو لدى إعلان تشكيل اللجنة في وزارة الخارجية الأمريكية إن «لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف» ستناقش مجدداً السؤال الأساسي وهو معنى أن أمراً ما يعد من حقوق الإنسان.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي إنه يأمل في أن تتمكن اللجنة من تقديم «خلاصة فكرية للتدقيق الشامل في الحقوق غير القابلة للتصرف» منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحددت تلك الوثيقة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) والتي تم توقيعها في الأمم المتحدة عام 1948 لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية لحمايتها في كل أنحاء العالم، وقالت إن الاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصرف هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. وأضاف بومبيو أن الإعلان أنهى فكرة أن الدول يمكن أن تسيء معاملة مواطنيها دون أن تتم ملاحظة ذلك ودون نتائج مترتبة على هذا السلوك.