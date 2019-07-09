مسلحون يقتلون 6 قرويين شمال نيجيريا

المصدر: أبوجا - وكالات

قُتل 6 قرويين في هجوم شنّه مسلحون على ثلاث قرى في ولاية كاستينا شمال نيجيريا. وبحسب مصدر أمني، هاجم مسلحون يرتدون ملابس سوداء على متن دراجات نارية ثلاث قرى في منطقة كانكارا مساء الأحد، فيما كانوا يطلقون الرصاص وقذائف صاروخية.

وتابع المصدر: «قتل ستة أشخاص من القرى التي تم مهاجمتها لكننا قتلنا العديد من العصابة في إطلاق نار استمر أكثر من ساعة». وأوضح أن السلطات تقوم بعمليات تمشيط في الغابات بحثاً عن جثث المسلحين القتلى.

يُشار إلى أن الوضع في شمال غرب نيجيريا معقد، وتنشط عصابات سرقة الماشية والخطف في هذه المناطق ذات التواجد الأمني الضعيف، لكنّ تزايد القلق أخيراً من تسلل الإرهابيين إليهم.

وتتخذ هذه العصابات من غابات في غرب البلاد قاعدة لشنّ هجماتها وفي 3 يوليو الماضي، قتل مسلحو عصابات 18 شخصاً في غارات على أربع قرى في ولاية كاستينا أيضاً.