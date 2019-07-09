البريطانيون لا يريدون جونسون أو هانت برئاسة الوزراء

المصدر: لندن - وكالات

أفاد استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه بأن غالبية الشعب البريطاني لن يختاروا بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق، وجيريمي هانت وزير الخارجية الحالي، لمنصب رئيس وزراء البلاد إذا أتيحت لهم الفرصة، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وقالت «الإندبندنت» إنه يتوقع على نطاق واسع أن ينتخب أعضاء حزب المحافظين بوريس جونسون زعيماً للحزب في الانتخابات المقبلة، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، بينما يسعى هانت جاهداً للحاق بجونسون قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 يوليو الجاري.

ولكن على الرغم من شعبية جونسون بين أعضاء حزب المحافظين، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بي إم جي ريسيرش» أن 37% من الناخبين لن يختاروا أياً منهما، بينما لم يقرر 13% من الناخبين من يختارون.

وأظهر استطلاع الرأي أن 28% من الناخبين يفضلون تولي جونسون رئاسة وزراء بريطانيا، ليتفوق بفارق ضئيل عن منافسه هانت الذي حصل على 22% من الأصوات.