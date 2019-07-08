20.57 مليار درهم مساعدات الإمارات إلى اليمن

المصدر: دبي - البيان

بلغ إجمالي ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات إلى اليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى يونيو 2019، 20.57 مليار درهم إماراتي (5.59 مليارات دولار أميركي).

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تقرير وصل «البيان» نسخة منه أن 66% من تلك المساعدات خصصت للمشاريع التنموية و34% للمساعدات الإنسانية.

استحوذ دعم البرامج العامة على 53% من حجم المساعدات الإماراتية لليمن بما يعادل 10 مليارات و800 ألف درهم إماراتي (2.95 مليار دولار أمريكي)، في حين شكلت المساعدات الغذائية الطارئة والإنسانية 15% من حجم تلك المساعدات بما يعادل 3 مليارات و128 ألف درهم (0.85 مليار دولار أمريكي)، بينما حصل قطاع الصحة على 11% من مجموع المساعدات الإماراتية في اليمن بما يزيد على ملياري درهم إماراتي (0.59 مليار دولار أميركي)، كما استحوذ دعم قطاع الطاقة على ما نسبته 9% بما يزيد على مليار ونصف المليار درهم (0.48 مليار دولار أمريكي)

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن 2.051 مليار درهم إماراتي (557.6 مليون دولار أمريكي) كان حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لمحافظة الحديدة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.