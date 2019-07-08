بالفيديو.. هل نقلت ميركل عدوى "الرعشة" إلى الرئيس الأوكراني؟

المصدر: البيان الالكتروني

ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شريط فيديو على شبكة الإنترنت وهو يقوم تصرفات غريبة وغير عادية أثناء اجتماع جمركي في أوجغورود غربي البلاد قبل أيام.

وتم نشر هذا الفيديو بعنوان "زيلينسكي قام بدور دوبكين جونيور" في إشارة إلى حادث مشابه وقع في العام 2016، كان بطله النائب الأوكراني ديمتري دوبكين الذي اختلى بنفسه فجأة وراء أحد الأعمدة الضخمة في قاعة البرلمان وبدأ يمارس سلوكا غريبا وغير مناسب بشكل غير متوقع للجميع، على مرأى من جميع زملائه النواب، بحسب "روسيا اليوم".

وفي الفيديو المنشور، يتصرف زيلينسكي أيضا بشكل غير معتاد وغريب، حيث بدا متوترا ويرتعش بشكل واضح وينظر باستمرار حوله ويتلفت ذات اليمين واليسار دوما، ويشرب الكثير من الماء، وتعابير وجهه تتغير باستمرار من الانفراج والحبور إلى العبوس وعدم المبالاة.

وأثار هذا السلوك الغريب للرئيس الأوكراني، الذي لم يمض على تسلمه منصبه إلا بضعة أشهر، تعليقات متضاربة من النشطاء على شبكة الإنترنت.

فبينما عزا بعضهم سلوكه للتعب والإرهاق نتيجة انتقاله المفاجئ من التمثيل الكوميدي، الذي مارسه طوال حياته الفنية، إلى التمثيل الجدي للغاية في عالم السياسة، وقالوا إن علامات الإجهاد كانت واضحة في تصرفاته وسلوكه، أعرب آخرون عن رأي مفاده أن الرئيس بدأ يتعاطى أدوية ومضادات حيوية قوية جدا.

اللافت أن زيلينسكي برز إلى جانب ميركل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عندما أصيبت بـ "رعشة مفاجئة" أثناء استقبالها له في ألمانيا، حينها قارن المتابعون بين المستشارة العجوز التي تقضي أيامها الأخيرة في السلطة والرئيس الشاب الذي لم يمر على توليه السلطة 100 يوم بعد.