بعد رحلة شاقة «آلان كردي» ترسو في مالطا

المصدر: فاليتا - وكالات

بعد محادثات شاقة وإبحار ماراثوني في عرض البحر المتوسط، وافقت السلطات المالطية على استقبال سفينة إنقاذ اللاجئين الألمانية «آلان كردي». ومن المقرر أن يتم توزيع الـ 66 مهاجراً، الذين كانوا على متنها على دول أوروبية أخرى.

وأعلنت مالطا استعدادها لاستقبال كل المهاجرين الـ65 الموجودين على متن سفينة الإنقاذ الألمانية «آلان كردي»، والسماح لهم بالنزول إلى أراضيها. وقالت السلطات المالطية أمس إن هؤلاء المهاجرين سيتم توزيعهم على الفور على دول أوروبية أخرى. وأشارت السلطات المالطية، بعد محادثات مع المفوضية الأوروبية وألمانيا، إلى أنّ أياً من اللاجئين لن يبقى على أراضيها «إذ إنّ مسؤولية هذه القضية لا تقع على عاتق السلطات المالطية».

وكانت السلطات المالطية قد منعت في وقت سابق السفينة «آلان كردي» التابعة لمنظمة إنسانية ألمانية من دخول مياهها الإقليمية، بعدما رفضت السلطات الإيطالية في وقت سابق رسو السفينة التي تقل 65 مهاجراً في أراضيها. وحذر ناطق باسم الجيش المالطي السفينة من دخول مياه مالطا الإقليمية.

وتحمل السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية «Sea-Eye» (سي آي) مهاجرين غرق قاربهم وتم إنقاذهم قبالة ليبيا يوم الجمعة.