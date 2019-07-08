وزير العدل: لا خروج بلا اتفاق

المصدر: لندن - وكالات

عبّر وزير العدل البريطاني ديفيد جوك عن اعتقاده بأن البرلمان سيجد طريقاً لمنع رئيس الوزراء الجديد من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقال جوك لتلفزيون (بي بي سي): «بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية وقوة المشاعر بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإني أعتقد أنه ستكون هناك على الأرجح وسيلة برلمانية يمكن من خلالها منع هذا».

وأضاف: «هناك عنصر غموض بهذا الشأن، لكني أعتقد بأن الاحتمال هو أن البرلمان سيجد آلية ما». وينادي بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء، بضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه.