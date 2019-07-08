84 % من البريطانيين يفضلون البقاء في الاتحاد أو إجراء استفتاء ثانٍ

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أفاد استطلاع للرأي بأن 84 من البريطانيين إما يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي وإلغاء قرار الخروج منه، أو إجراء استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد.

وكشف الاستطلاع عن أن 43% من الناخبين البريطانيين يفضلون إلغاء قرار خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما يفضل 41% من الناخبين إجراء استفتاء ثانٍ على إتمام عملية الانسحاب «الفوضوي» دون اتفاق في أواخر أكتوبر المقبل، ما لم يستطع رئيس الوزراء القادم إبرام اتفاق جديد.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن الناخبين البريطانيين يتشككون في ما إذا كان رئيس الوزراء القادم، سواء كان بوريس جونسون أو جيرمي هانت، يمكنه التفاوض على صفقة أفضل للخروج من الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر فقط، وسط التقلبات السياسية ذاتها التي أطاحت برئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ما، لأنها لم تستطع التوصل إلى اتفاق أيضاً.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز (بي إم جي) للأبحاث لمصلحة صحيفة «إندبندنت» أن 43% من الناخبين سوف يختارون إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على إتمام اتفاق (بريكست) بشكل غير منظم.