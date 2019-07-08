أسعار الغاز تفجر احتجاجات في بنغلاديش

المصدر: داكا - وكالات

قاد تحالف اليسار الديمقراطي في بنغلاديش احتجاجات أمس، على رفع الحكومة لسعر الغاز الطبيعي، والذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي. وساندت كل أحزاب المعارضة تقريبا بما في ذلك حزب بنغلاديش الوطني ذلك الاحتجاج.

وأغلق نشطاء تقاطعات رئيسية في المدينة وعرقلوا حركة المرور. واعتقلت الشرطة لفترة وجيزة بعض أعضاء الحزب. ورفعت اللجنة التنظيمية لشؤون الطاقة التابعة للدولة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 32.8 في المئة في المتوسط لكل المستهلكين وسرت الزيادة اعتبارا من أول يوليو الذي يمثل أول يوم في السنة المالية الجديدة في البلاد.