الإمارات دولة شريك لمنتدى موسكو العالمي

المصدر: موسكو - وام

أعلنت اللجنة المنظمة لقمة «أقدر» العالمية عن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً لمنتدى موسكو العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للقمة أمس، في العاصمة الروسية موسكو، للإعلان عن أجندة الدورة الثالثة من القمة التي ستقام خلال الفترة من 29 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبلين، تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة»، تزامناً مع فعاليات منتدى موسكو العالمي.

وحضر المؤتمر معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وأوليغ شوتينكو، نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في موسكو، والمستشار الدكتور إبراهيم الدبل، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين - «أقدر»، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لقمة «أقدر» العالمية، وبافل كوزمين، رئيس مركز موسكو لجودة التعليم، وعدد من الصحفيين والإعلاميين من الإمارات وروسيا.

وأكد السفير معضد حارب الخييلي أهمية عقد مثل هذه الملتقيات العالمية بين الدول، مما يسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات.

وعن ملتقى موسكو العالمي والتعاون مع قمة «أقدر» العالمية، أوضح أن هذا التعاون هو نتاج العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين.