ارتفاع جنوني للأسعار في إيران

المصدر: طهران - وكالات

قفزت أسعار مواد غذائية أساسية بنسبة تقارب 300 في المئة في إيران من جراء حالة الشلل شبه الكامل التي ضربت الاقتصاد، وحسب مواقع إخبارية إيرانية، نقلاً عن دائرة الإحصاء الإيراني، كان للبطاطس ومعجون الطماطم والبصل حصة الأسد في ارتفاع الأسعار قياساً بربيع العام الماضي، إذ ارتفع سعر البطاطس 296 في المئة، ومعجون الطماطم 245.6 في المئة، والبصل 156 في المئة، والطماطم 143 في المئة، والسكر 119.4 في المئة.

ولم ينحصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية التي سبق ذكرها، بل ارتفع سعر لحم الخراف 104 في المئة، ولحم البقر 119 في المئة، والدجاج 57 في المئة، وفي الفترة نفسها سجل سعر الأرز الإيراني ارتفاعاً قدره 65 في المئة.

وشهدت عدة مدن إيرانية، في الأيام والأشهر الماضية، تظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، واجهتها السلطات بعنف في بعض المناطق.

وبث ناشطون، عبر مواقع التواصل، مقاطع من تظاهرة حاشدة في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة فارس، جنوبي إيران، تُظهر مهاجمة عناصر الشرطة المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات محدودة. وفي ديسمبر 2018، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات في أكثر من مئة مدينة إيرانية.