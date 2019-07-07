إيران ترفع التخصيب اليوم وتستدعي العقوبات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تعلن إيران، اليوم الأحد، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5%، متجاوزةً نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، ما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.

ولوّحت أوروبا بفرض عقوبات على النظام الإيراني حال تجاوز الحد المسموح به للتخصيب. وفيما كشف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن اتصال هاتفي استغرق ساعة بينه وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني لبحث وقف التصعيد، دعت ألمانيا القادة الأوروبيين إلى فرض عقوبات على إيران، وقالت أنغريت كرامب كارينباور رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه ربما يتعين على الزعماء الأوروبيين النظر في فرض عقوبات ضد إيران إذا كثفت من عمليات تخصيب اليورانيوم في انتهاك للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.