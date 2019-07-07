ارتفاع ضحايا الهجوم على سوق بأفغانستان

المصدر: كابول، القاهرة - وكالات

أعلن مسؤولون أفغان، أمس، ارتفاع قتلى التفجير الذي وقع نتيجة سقوط قذائف هاون على سوق مزدحمة في شمالي أفغانستان، الجمعة، إلى 14 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرين. وقال الناطق العسكري الأفغاني حنيف رضائي، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن 14 مدنياً قُتلوا وجُرح 40 آخرون بينهم نساء وأطفال، مضيفاً أن طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق، حيث سقطت عدة قذائف أطلقتها الحركة على السوق الواقعة في خواجه سبز بوش بولاية «فارياب» شمالي البلاد.

من جانبه، كشف نعيم مصمم، مدير الصحة العامة في «فارياب»، أن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصاً و39 جريحاً بينهم أربعة أطفال، وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جواً إلى مستشفيات في مزار شريف بولاية «بلخ».

إلى ذلك، دان الأزهر الشريف بأشد العبارات هجوم تنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف مسجداً بمدينة غزنة بوسط أفغانستان، مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين. وأكد الأزهر في بيان، أمس، رفضه لكافة أعمال العنف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الإسلام بأية صلة.

وشدد على أن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا وتوعد الله صاحبها بالخزي والعذاب العظيم في الآخرة. وجدد الأزهر مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته، عن هجوم استهدف مسجداً بمدينة غزنة بوسط أفغانستان بقنبلة أسفرت عن مقتل شخصين، بينهما طفل، وجرح 20 آخرين بينهم 14 طفلاً.