سفينة تركية جديدة تنقب عن غاز قبرص

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلن وزير الطاقة التركي أن سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل، رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي، الذي يندد بـ«الأنشطة غير القانونية» لأنقرة.

وكانت تركيا قد أرسلت في 20 يونيو سفينة ثانية لاستطلاع حقول الغاز قبالة قبرص، والتي تشكل مصدر توتر بين تركيا وجمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال فتحي سونميز، كما نقلت عنه قناة إن تي في التركية الخاصة: «سنباشر عملية التنقيب الأولى خلال أسبوع».

وأوضح أن السفينة «يافوز» ستعمل في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس، التي تقع شمال شرقي الجزيرة، أي في الشطر الذي تسيطر عليه «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، حسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».