أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

المصدر: انقرة - وكالات

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين، بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من كساد.

وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية، إقالة محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته، ومدتها أربعة أعوام حتى عام 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلاً منه. ولم يذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، ولكن مصادر حكومية أشارت إلى إحباط أردوغان، بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24 % منذ سبتمبر الماضي، لدعم الليرة الضعيفة.

وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم، وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.