الائتلاف الحاكم في اليابان يتّجه للفوز بالانتخابات المقبلة

المصدر: طوكيو- وكالات

توقّعت تقارير إعلامية، أن يفوز الائتلاف الحاكم في اليابان بغالبية مريحة في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) التي ستجرى في يوليو الجاري، وأن يحكم رئيس الوزراء، شينزو آبي، قبضته على السلطة.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة «كيودو» الإخبارية فإن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو سيفوزان بأكثر من 63 مقعداً، أي بالغالبية المطلقة من المقاعد التي سيتم التنافس عليها، والبالغ عددها 124 مقعداً في الانتخابات التي ستجرى في 21 يوليو.

ويتألف مجلس الشيوخ أو المستشارين بحسب التسمية الرسمية من 245 عضواً، مقاعد 121 منهم غير مشمولة في الانتخابات المقبلة. ويشغل الحزبان معاً 70 مقعداً من أصل المقاعد الـ121 التي لن تشملها الانتخابات، وإن صحّت التوقّعات فإن الائتلاف الحاكم سيضمن الغالبية المطلقة في المجلس.

وكان البرلمان الياباني قد أقر العام الماضي زيادة عدد مقاعد الغرفة العليا من 242 إلى 245 مقعداً .وأفادت «كيودو» التي أجرت الاستطلاع ليل الخميس الجمعة بأن لدى الائتلاف الحاكم «فرصة جيدة» للفوز بـ77 مقعداً.

كذلك توقّعت صحف عدة بينها «أساهي شيمبوم»، أن يفوز الائتلاف الحاكم بـ«غالبية مريحة» في الانتخابات. وتتمتع الغرفة العليا في البرلمان بسلطات أقل من الغرفة السفلى (أو مجلس النواب)، ويشغر نصف مقاعدها كل ثلاث سنوات ونصف.

ومنذ أن تولّى رئاسة الحكومة أواخر عام 2012 يسعى آبي إلى ضمان غالبية الثلثين التي تخوّله تعديل الدستور السلمي للبلاد.