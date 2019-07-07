ألمانيا: المقعد الأوروبي في مجلس الأمن مكمل لفرنسا

المصدر: باريس - وكالات

أوضحت رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أنغريت كرامب كارنباور، السبت، اقتراحها بإحداث مقعد أوروبي في مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنّ الهدف منه ليس استبدال مقعد فرنسا بل إتمام دورها.

وقالت في حلقة نقاش شارك فيها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مدينة إيكس إن بروفانس، جنوب فرنسا: «آمل بمقعد أوروبي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ليس لاستبدال مقعد فرنسا ولكن لإتمام الدور الفرنسي».

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيّدت في مارس اقتراح رئيسة حزبها كرامب كارنباور، وقالت إنّ الهدف «جمع الأصوات الأوروبية في مجلس الأمن»، ما أثار الاعتقاد بأنّ الأمر يعني فقدان فرنسا مقعدها الذي تشغله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.