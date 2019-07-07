بعد الانتعاش الكبير.. ترامب يغرد: «وظائف.. وظائف.. وظائف»

المصدر: واشنطن - وكالات

غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حسابه على «تويتر»، قائلاً: «وظائف.. وظائف.. وظائف»، في إشارة إلى الانتعاش الكبير في الوظائف بالولايات المتحدة في يونيو بأكثر من المتوقع.

وأرفق ترامب تغريدته بخبر منشور في موقع «بريتبارت»، عنوانه: «عظيم.. أميركا تخلق 224 ألف وظيفة في يونيو».

وبعد دقيقتين من التغريدة الأولى، غرد ترامب ثانية، لافتاً إلى مقالة أخرى نشرها موقع «سي إن إس نيوز»، في الإطار نفسه.

وجاء احتفال ترامب بالانتعاش الوظيفي بعد يوم من الاحتفال بعيد الاستقلال، الذي أخذ طابعاً عسكرياً، لم يتطرق فيه إلى القضايا الانتخابية، واكتفى بالتركيز على موضوعات النجاح الأمريكي والتاريخ العسكري للولايات المتحدة.

وتشير الأرقام إلى اقتراب معدل البطالة إلى أدنى مستوياته بـ50 عاماً، في الوقت الذي بلغ فيه نمو الوظائف متوسط 172 ألف وظيفة شهرياً في النصف الأول من العام.

وعن المكاسب في الأجور، بلغ متوسط الأجور بالساعة أعلى مستوى من العام السابق، بزيادة 3.1%.

وأظهرت قطاعات عديدة قوة متجددة بإضافة عدد ملحوظ من الوظائف، إذ أضاف القطاع الصناعي 17 ألف وظيفة في يونيو، فيما أضاف قطاع التشييد 21 ألف وظيفة، وكان نصيب قطاع النقل والتخزين 24 ألف وظيفة.

كما زاد التوظيف في الرعاية الصحية بمقدار 35 ألف وظيفة، أما الخدمات المهنية والتجارية فكسبت 51 ألف وظيفة، في حين استمر الاقتصاد الأمريكي بالنمو في الربع الثاني، إلا أنه أظهر علامات على التباطؤ من معدل النمو السريع البالغ 3.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.