المعارضة الإيرانية تدعو لكشف جرائم النظام

المصدر: برلين - وكالات

نظمت المعارضة الإيرانية بالقرب من بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة الألمانية برلين تظاهرة، وذلك ضد قمع النظام.

ورفع المحتجون خلال التظاهرة التي جاءت تحت عنوان "من أجل إيران حرة" لافتات مناهضة للنظام الإيراني، داعمة للانتفاضة الشعبية لإسقاط نظام الحكم.

وطالب المتظاهرون الاتحاد الأوروبي بإنهاء سياسة المهادنة تجاه نظام ايران، مناشدين المجتمع الدولي منع حصول ايران على السلاح النووي.

وقالت المعارضة معصومة بلوروشي: "رسالتنا لأولئك الذين يحاولون إبقاء النظام في السلطة هي أنكم في الجزء المفقود من التاريخ، لأن هذا النظام محكوم عليه بالدمار". وطالب المشاركون في تظاهرات برلين بإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووقف جريمة الإعدام، ووضع حد لتأجيج نيران الحروب.