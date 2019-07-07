مساعٍ لمنع إيران من إنتاج «بيتكوين»

المصدر: طهران - وكالات

صرح سعيد زرندي، مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، بأن الكونغرس الأمريكي يسعى لمنع إنتاج العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» في إيران.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المسؤول الإيراني قوله إن هذه العملة تعتبر أداة لتفادي الحظر المالي على الأفراد والدول، فضلاً عن إمكانية تنفيذ عمليات «تبييض أموال» عبرها، وذلك في إشارة إلى أن استخدامها يعد سلاحاً ذا حدين.

وأضاف أن طهران لم تتخذ قراراً حتى الآن بشأن إنتاج «بيتكوين»، مؤكداً ضرورة الإسراع في حسم هذه المسألة، حتى لا تتحول إلى أنشطة سرية.

وأشار إلى أن عدداً من الوزارات في إيران تعمل، إلى جانب البنك المركزي، على حسم موضوع إنتاج «العملة الرقمية» في إيران.