"الدولية للطاقة الذرية" تعقد اجتماعاً الأربعاء حول إيران

المصدر: أ ف ب

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا الأربعاء العاشر من يوليو بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي، الذي وقع العام 2015، وفق ما أفاد متحدث باسم الوكالة الأممية فرانس برس الجمعة.

وقال المتحدث إن مجلس حكام الوكالة، التي مقرها في فيينا، سيلتئم "الأربعاء في الساعة 14:30".

وكانت الولايات المتحدة طلبت عقد الاجتماع بعدما تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

كما أعلنت إيران أنها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة.

وطالبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا بعقد هذا الاجتماع لممثلي الدول الـ 35 في مجلس المحافظين "لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي أكد في وقت سابق أن انتاج إيران تجاوز 300 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب.

وأكدت البعثة "ضرورة أن يقدم المدير العام عرضا شاملا وواقعيا للأنشطة الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها".

وكان هدف الاتّفاق وضع حدّ لأزمة دوليّة حول البرنامج النووي الإيراني استمرّت 12 عامًا.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من وفاء طهران بالالتزامات التي أعلنتها حيال المجتمع الدولي في يوليو 2015 في فيينا عبر اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.

وردا على قرار الرئيس الأمركي دونالد ترامب في مايو 2018 انسحاب بلاده من جانب واحد من هذا الاتفاق.