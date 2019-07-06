ماكرون يسعى لإصلاح علاقته مع وسائل الإعلام

المصدر: باريس - رويترز

سيُبقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على غرفة الصحافيين داخل قصر الإليزيه في تراجع عن قرار سابق بالحد من دخول وسائل الإعلام إلى داخل مقر إدارة السلطة في البلاد في إطار سعيه لإصلاح علاقته المضطربة بوسائل الإعلام.

وتنم تلك المبادرة التصالحية عن تغير آخر في استراتيجية ماكرون للتواصل التي اتسمت في بداية ولايته بمحاولة تجنب الصحافيين. وأعلن الرئيس الخطوة في رسالة من كبير مساعديه ألكسي كولير إلى رابطة صحافيي الرئاسة الفرنسية.

وأعلن ماكرون العام الماضي اعتزامه نقل غرفة الصحافيين، التي تطل على الساحة الرئيسية للقصر بما يسمح برؤية الزوار، إلى شارع قريب.

وعبرت رابطة الصحافيين التي ترأسها صحفية رويترز إليزابيث بينو، عن ترحيبها بالقرار.