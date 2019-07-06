ترامب يشن هجوماً على «المركزي» الأمريكي

المصدر: ■ واشنطن - أ.ف.ب

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً جديداً على الاحتياطي الفيدرالي «المركزي الأمريكي»، متهماً إياه بانعدام الكفاءة لفشله في تحفيز الاقتصاد.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض حول المصرف المركزي: «لو كان لدينا فيدرالي يخفّض معدلات الفائدة، كنا لنصبح مثل صاروخ فضائي». وأضاف: «لكن ليس لدينا فيدرالي يدري ماذا يفعل».

وتراجعت أسهم وول ستريت صباح أمس، مع اعتقاد المستثمرين أن بيانات شهر يونيو القوية حول معدلات الوظائف قد تجعل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر أقل ترجيحاً.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة أصحاب العمل 224.000 وظيفة جديدة خلال يونيو، بمعدل أعلى مما كان متوقعاً.

وقال ترامب إن الأرقام المتعلقة بالوظائف «كانت جيدة بالفعل بشكل غير متوقع، وبلدنا يستمر في تقديم أداء جيد حقاً، ونحن مسرورون للغاية بذلك»، مؤكداً «سنحطم أرقاماً قياسية».

ومنذ العام الماضي يثير ترامب غضب المصرف المركزي ورئيسه جيروم باول على وجه الخصوص بتحطيمه التقاليد السياسية التي تجعل الرؤساء في البيت الأبيض يحجمون عن التعليق على السياسة النقدية. وتجاهل باول تعليقات ترامب الساخرة، مصراً على الاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما رفع المجلس أسعار الفائدة تسع مرات منذ عام 2015 مع توسع الاقتصاد، ظلت المعدلات منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، وقد أشار صنّاع السياسة النقدية منذ مايو إلى أن خطوتهم التالية من المحتمل أن تكون خفض الفائدة.