موقع تركي: «إس 400» تصل الأسبوع المقبل

المصدر: إسطنبول ـ د.ب.أ

ذكر موقع «خبر ترك» التركي أنه سوف يتم تحميل أول بطارية صواريخ من منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة «إس 400» على متن طائرتي شحن روسيتين غداً.

ومن المتوقع أن تصل تركيا الأسبوع المقبل. وأضاف الموقع أن فريقاً فنياً من روسيا سوف يشرف على تثبيت المنظومة الاثنين.

وتشهد تركيا وأمريكا، العضوان في (ناتو)، نزاعاً حاداً بشأن شراء أنقرة المنظومة الصاروخية أرض جو «إس 400» من روسيا. وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات وحذرتها أيضا من طرد وشيك من برنامج الطائرات المقاتلة «إف-35» في حال مضت قدماً في الصفقة الروسية. وتقول واشنطن إن المنظومة الصاروخية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج «إف-35» وأنه لا يمكن أن تمتلك تركيا الاثنين. وذكرت العديد من المنافذ الإعلامية التركية أن منظومة «إس 400» سوف تثبت في قاعدة مراد العسكرية في أنقرة.