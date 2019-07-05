مدعية الجنائية الدولية تطلب إذناً للتحقيق في اضطهاد الروهينغا

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

كشف بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن المدعية العامة الرئيسية للمحكمة طلبت الإذن بالتحقيق في اضطهاد أقلية الروهينغا في جنوب شرق ميانمار.

ووفقاً للبيان، تضغط بنسودا من أجل «فتح تحقيق بشأن ما يتردد عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وخاصة عمليات الترحيل والأعمال اللاإنسانية الأخرى والاضطهاد، بحق شعب الروهينغا من جانب ميانمار».

كانت المدعية العامة للمحكمة، مقرها لاهاي، فاتو بنسودا، أعلنت بالفعل عن هذه الخطوة الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح بعد الموعد الذي سيتخذ فيه القضاة قراراً بشأن طلبها. وقضت المحكمة العام الماضي بأنها قد تمارس ولايتها القضائية على ميانمار، رغم أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، بينما بنغلاديش المجاورة عضو.