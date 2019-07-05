بيونغيانغ: واشنطن «عازمة على الأعمال العدائية»

المصدر: نيويورك، بيونغيانغ ـ وكالات

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها «عازمة على القيام بأعمال عدائية» بعد أيام فقط من اتفاق زعيمي البلدين على استئناف المحادثات لنزع الأسلحة النووية.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة لم تكن مقررة مسبقاً مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأراضي الكورية الشمالية الأحد، حيث ابتسما وتصافحا في مؤشر على إنهاء الجمود في المحادثات بين الطرفين. لكن في تبدّل سريع في اللهجة، أفاد وفد بيونغيانغ في الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تواصل «هوَسها بالعقوبات».

واشتكت من أنه بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي كيم لعقد محادثات، أرسلت الولايات المتحدة رسالة لجميع أعضاء الأمم المتحدة تحضّهم فيها على إعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم.

وأفادت البعثة بأن الرسالة التي وقّعت عليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كذلك أُرسلت في 29 يونيو، وهو اليوم الذي قال فيه ترامب في تغريدة إنه يرغب في مصافحة كيم خلال زيارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأكد بيان صحافي صدر عن بعثة كوريا الشمالية: «ما لا يمكن تجاهله هو حقيقة أن بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة أرسلت هذه الرسالة بأمر من وزارة الخارجية، في ذات اليوم الذي اقترح الرئيس ترامب فيه عقد لقاء القمة». وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «عازمة أكثر فأكثر على القيام بأعمال عدائية» ضد بيونغيانغ، حتى الوقت الذي تسعى للحوار.

ودأبت بيونغيانغ على إصدار بيانات توجه انتقادات حادة، إما مباشرة أو غير مباشرة، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتحاول كذلك إظهار الخارجية الأمريكية كمعرقل للحوار.

وأفادت بعثة كوريا الشمالية: «لسنا متعطشين لرفع العقوبات»، مضيفة أن اعتبار الولايات المتحدة العقوبات «الحل السحري لجميع المشكلات» هو أمر «سخيف للغاية».

من جهة أخرى، أصدرت كوريا الشمالية عملتها المعدنية الجديدة لهذا العام تتضمن عبارات تؤكد على نزع الأسلحة النووية وعلى السلام، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. وتحمل العملة التذكارية التي أصدرها بنك كوريا الشمالية المركزي في أبريل الماضي عبارة «نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام والأمن في العالم» مصحوبة برسم يصور تدمير سلاح نووي.

وتختلف العملة الجديدة عن سابقاتها من العملات المعدنية التذكارية التي تتضمن عبارات عدائية ضد الولايات المتحدة وتحتوي على نماذج صور تظهر فيها تجارب لإطلاق مختلف أنواع الصواريخ.