بوتين: الغواصة «المحروقة» تعمل بالطاقة النووية

المصدر: موسكو - رويترز

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى، أمس، أن الغواصة العسكرية السرية، التي اندلع فيها حريق قبل أربعة أيام، كانت تعمل بالطاقة النووية، مضيفاً أن وزير الدفاع طمأنه بأنه تمت السيطرة على مفاعلها بسلام.

وواجه مسؤولون روس اتهامات بمحاولة إخفاء جميع تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 14 بحاراً أثناء قيامهم بما وصفته وزارة الدفاع بمسح لقاع البحر بالقرب من القطب الشمالي.

وكشف بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، عن حقيقة أن الغواصة كانت تعمل بالطاقة النووية بسؤاله شويجو عن حالة المفاعل بعد الحريق. وبحسب نص وارد من الكرملين، قال شويجو لبوتين إن «المفاعل النووي الموجود على متن السفينة معزول تماماً». وأضاف: «اتخذ الطاقم كل الإجراءات اللازمة لحماية المفاعل الذي يعمل بشكل كامل».

وأشار شويجو إلى أن النيران اشتعلت في مقصورة بطارية الغواصة وانتشرت بعد ذلك. وعلى الرغم من إعلان الكرملين صباح أمس عن اجتماع بوتين وشويجو، لم يتضح متى جرى اللقاء.

وأدى بطء موسكو في الكشف عن تفاصيل بشأن الحادث إلى عقد مقارنات مع الغموض الذي تعامل به الاتحاد السوفييتي مع كارثة محطة تشرنوبيل النووية عام 1986، وحادث مميت آخر لغرق الغواصة النووية كورسك عام 2000 الذي أودى بحياة 118 شخصاً.

سرية

وقالت روسيا، التي ترى أن التفاصيل الخاصة بحادث الغواصة الأخيرة سرية، إن الحريق وقع يوم الاثنين، لكن لم يعلن عنه رسمياً سوى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأخبر شويجو، وهو حليف وثيق لبوتين، الزعيم الروسي بأن الغواصة السرية التي قالت السلطات إنها كانت تعمل في محيط بحر بارنتس يمكن إصلاحها تماما وسيجري إصلاحها. وقال شويجو عن إصلاح الغواصة: «في حالتنا هذه.. هو ليس ممكناً فحسب، لكنه واجب». وأضاف: «نحن الآن نقيم الوقت اللازم وحجم العمل وكيفية القيام به».

ورداً على سؤال بشأن إذا كانت السلطات النرويجية، علمت بأن الغواصة تعمل بالطاقة النووية، قال بير ستراند، المدير في هيئة الإشعاع والأمان النووي النرويجية، لـ«رويترز»: «لم يحدث أي اتصال رسمي معنا من روسيا بشأن هذا».