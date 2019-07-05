مساعٍ بلقانية لضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

المصدر: وارسو ـ وكالات

أكد وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، في حفل افتتاح قمة غرب البلقان التي تعقد في بوزنان ببولندا، أمس، أنه ليس من الممكن اعتبار أوروبا موحّدة بالكامل دون دول غرب البلقان.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن وزير الخارجية القول: «نرغب في المقام الأول في زيادة الاستقرار والتنمية بالمنطقة، من خلال تعاون أقوى مع دول غرب البلقان». وأضاف: «نحن مقتنعون بأن تضمين هذه الدول في التيار الرئيسي للتكامل الأوروبي، سيكون مثمراً بالنسبة للاتحاد الأوروبي كله وللقارة بأكملها، لأنه سيوسع مجال القيم المشتركة».

من ناحية أخرى، أعرب نائب وزير الخارجية البولندي، سيمون سينكوفسكي فيل سيك، عن أمله قبيل القمة بأن يوافق المشاركون على بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء عن نائب وزير الخارجية القول، إن القمة التي تختتم اليوم في المدينة الواقعة في غرب بولندا، فرصة «لإرسال نبضات إيجابية» إلى دول المنطقة.

إلى ذلك، صرح المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار يوهانس هان، في قمة غرب البلقان، بأن فشل الكتلة في الوفاء بوعودها لدول غرب البلقان، سيضر بمصداقيتها.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن هان القول إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية، في أكتوبر المقبل، بعد أن عارضت الدول الأعضاء توصية المفوضية الأوروبية بالقيام بذلك الشهر الماضي. وقال هان: «لقد قدمت هاتان الدولتان إصلاحات.. علينا كاتحاد أوروبي أن نلتزم بالتزاماتنا، وأن نعترف بالفضل لمن يستحقه».