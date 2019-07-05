بوتين يلتقي البابا والأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها

المصدر: الفاتيكان - وكالات

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك قبل يوم من وصول زعماء كاثوليك من أوكرانيا إلى الفاتيكان لمناقشة الأزمة في بلادهم، ووسط تكهنات بأن زيارته قد تكون تمهيداً لأول زيارة يقوم بها البابا إلى روسيا.

ووصل بوتين، الذي سبق والتقى البابا فرنسيس مرتين من قبل، إلى الفاتيكان في بداية زيارة تستغرق عشر ساعات لإيطاليا وتشمل أيضاً إجراء محادثات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

ومن المتوقع أن تكون أوكرانيا الموضوع الرئيسي للمناقشات التي ستجري في المكتبة البابوية الرسمية في القصر الرسولي في الفاتيكان. ولا تزال أوكرانيا قضية صعبة في العلاقات بين الفاتيكان وروسيا.