عمران خان يلتقي ترامب في واشنطن 22 يوليو

المصدر: إسلام أباد - أ.ف.ب

يزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، وذلك في لقاء نادر بين زعيمي البلدين اللذين يشهد تحالفهما توتراً.والزيارة هي الأولى لخان إلى الولايات المتحدة منذ توليه السلطة العام الماضي، وتأتي تلبية لدعوة ترامب، وفق تصريحات ناطق باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي أسبوعي.

وأضاف أن «التركيز سيكون على تحريك العلاقات الثنائية». وجاء الإعلان في وقت تسعى الولايات المتحدة لمساعدة من باكستان في إيجاد طريقة للخروج من أفغانستان المجاورة، حيث دخلت الحرب التي يخوضها الجنود الأمريكيون عامها الثامن عشر.