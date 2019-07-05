قمة «تاريخية» للاتحاد الأفريقي حول منطقة التبادل الحر

المصدر: نيامي ـ أ.ف.ب

وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد قمة الاتحاد في نيامي بـ«التاريخية» لأنها ستطلق منطقة التبادل الحر في القارة السمراء.

وقال فقيه لدى افتتاح المجلس التنفيذي للقمة الذي يضم وزراء الخارجية: «تطمح منطقة التبادل الحر في أفريقيا التي سنطلقها قريباً لأن تصبح سوقاً قارية مدمجة. إنه إنجاز مميز يمكننا أن نصفه بالتاريخي». وأضاف: «رغم التأخير على مؤسسي الاتحاد الأفريقي أن يكونوا مسرورين وأن يباركونا من حيث هم».

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «هذا المشروع الرائد خطوة مهمة على طريق الدمج الاقتصادي». وأوضح: «ليس لدينا من خيار آخر سوى القيام بتحرير فعلي التجارة وتطبيق الاتفاق إذا أردنا إحراز تقدم وأداء اقتصادي وتنمية لضمان استفادة شعوب قارتنا العزيزة من مواردها».