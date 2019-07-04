قبرص تلوّح بإجراءات ضد الانتهاكات التركية حول التنقيب

المصدر: Ⅶ ليماسول - د.ب.أ

قال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس إن حكومة بلاده تواصل اتخاذ خطوات على المستوى السياسي والدبلوماسي للتعامل مع الأعمال التركية غير القانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الدفاع قوله في تصريحات أدلى بها أمس أمام دفعة حديثة من المجندين في ليماسول: «إننا نواصل الإجراءات المعروفة التي اتخذناها حيال سفينة الحفر «الفاتح» ولكن هذه المرة بقوة أكبر على المستوى السياسي والدبلوماسي».

وبحسب الوكالة القبرصية، أصدرت تركيا إشعاراً بحرياً في مايو الماضي، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر المقبل.