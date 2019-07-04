80 % من المصانع في إيران تتوقف بسبب شحّ السيولة

المصدر: Ⅶ طهران - وكالات

ذكرت صحيفة «التنمية الإيرانية»، نقلاً عن عضو الهيئة الرئاسية للجنة الصناعات والمناجم في مجلس الشورى الإيراني، عبد الله رضائيان، أن 80 % من الوحدات الإنتاجية الإيرانية توقفت عن العمل، بسبب عدم تعاون البنوك لتوفير السيولة النقدية التي تحتاج إليها هذه الوحدات.

وأشار رضائیان، إلى اليوم الوطني للصناعات والمناجم، وقال: «في الوقت الراهن، ثمة ضغوط هائلة على وزارة الصناعات والمناجم، لتوفير المواد الأولية التي يحتاج إليها المنتجون».

وتابع: «نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران، فإن الضرر الأكبر أصاب الصناعات، لأن هذا القطاع يعاني من شحّ العملة والسيولة، وقطع الغيار التي يحتاجها». وأضاف النائب أن «آلية التغلب على المشاكل الصناعية بيد الحكومة، وبالرغم من إجراءات لتسهيل العمل، إلا أن المشكلة الرئيسة لا تزال عالقة».