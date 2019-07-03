ترامب: تخطي إيران الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم أمر "غير جيد"

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر صباح اليوم الأربعاء ، قال ترامب : "إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 8ر1 مليار دولار نقدا، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئا وذلك قبل أن أصبح رئيسا بمدة طويلة".

وأضاف: "وهم الآن يتخطون الحد المسوح به للمخزون .. أمر غير جيد".

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