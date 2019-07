ترامب: تخطي إيران الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم أمر "غير جيد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر صباح اليوم الأربعاء ، قال ترامب : "إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 8ر1 مليار دولار نقدا، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئا وذلك قبل أن أصبح رئيسا بمدة طويلة".

وأضاف: "وهم الآن يتخطون الحد المسوح به للمخزون .. أمر غير جيد".

Iran was violating the 150 Billion Dollar (plus 1.8 Billion Dollar in CASH) Nuclear Deal with the United States, and others who paid NOTHING, long before I became President - and they have now breached their stockpile limit. Not good!