ترامب يتطلّع للقاء كيم في أقرب وقت

المصدر: يونهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عقب لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بشكل مفاجىء على الحدود بين الكوريتين في اليوم السابق، إنه يتطلع إلى لقاء معه مرة أخرى في وقت قريب.

وقال الرئيس ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كان رائعا أن أكون مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في نهاية هذا الأسبوع. لقد عقدنا اجتماعا رائعا، وكان (كيم ) يبدو جيداً وفي أتم الصحة.

وأضاف بالقول " أتطلع إلى رؤيته مرة أخرى قريبا"، مبيناً "ستجتمع فرقنا للعمل لحلحلة المشاكل المستمرة وطويلة الأجل".

وذكر "لسنا على عجلة من أمرنا، لكنني متأكد من أننا سنصل في نهاية المطاف إلى هناك!".